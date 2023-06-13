Транскам закрыт для автомобилей  

Опубликовано: 17:18, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Движение транспорта по Транскаму перекрыто после схода селя. Ограничения будут сняты особым распоряжением. На месте ведутся восстановительные работы.

Главк ГУ МЧС по Северной Осетии проинформировал о том, что на участке Транскавказской автомагистрали было перекрыто движение. Ограничения были введены в связи со сходом селевого потока.

"В связи с ухудшением погодных условий, сходом селевого потока (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 15:00 мск 13 июня 2023 года"

– пресс-служба экстренного ведомства.

Спасатели уточнили, что ограничения транспортного движения будут сняты особым распоряжением.