Лесной пожар в Абайской области: найдена еще одна жертва

Страшный лесной пожар в Абайской области унес жизнь еще одного человека, рассказали в региональном департаменте полиции.
Работника лесхоза, который был в списке пропавших без вести, нашли мертвым в ходе поисковых работ.
"Тело мужчины обнаружили с помощью служебной собаки, которая, работая в составе кинологического расчета областного департамента, подала сигнал и проследовала по пути следования мужчины от места обнаружения трактора до лесополосы"
– полиция Абайской области
Правоохранители не сообщили никакой иной информации, сославшись на интересы следствия. Единственное, что известно, - планируется провести судмедэкспертизу.
Мужчина стал 15-й жертвой лесного пожара в Казахстане.
Исчезновение тракториста
Напомним, 36-летний Сергей Архипов, работавший трактористом, отправился помогать тушить горящий лес. В последний раз он выходил на связь в субботу. Накануне же нашли его трактор - машина оказалась исправна.