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Лесной пожар в Абайской области: найдена еще одна жертва

Лесной пожар в Абайской области: найдена еще одна жертва
© Фото: Сайт МЧС Казахстана
Число жертв лесного пожара в Казахстане выросло до 15, сообщает областная полиция. Найдено тело пропавшего без вести тракториста.

Страшный лесной пожар в Абайской области унес жизнь еще одного человека, рассказали в региональном департаменте полиции.

Работника лесхоза, который был в списке пропавших без вести, нашли мертвым в ходе поисковых работ.

"Тело мужчины обнаружили с помощью служебной собаки, которая, работая в составе кинологического расчета областного департамента, подала сигнал и проследовала по пути следования мужчины от места обнаружения трактора до лесополосы"

– полиция Абайской области

Правоохранители не сообщили никакой иной информации, сославшись на интересы следствия. Единственное, что известно, - планируется провести судмедэкспертизу.

Мужчина стал 15-й жертвой лесного пожара в Казахстане.

Исчезновение тракториста

Напомним, 36-летний Сергей Архипов, работавший трактористом, отправился помогать тушить горящий лес. В последний раз он выходил на связь в субботу. Накануне же нашли его трактор - машина оказалась исправна.

Лесные пожары: как спастись и как тушить?

Лесные пожары: как спастись и как тушить?

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