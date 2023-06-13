Лесные пожары: как спастись и как тушить?

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Лесной пожар - страшное природное бедствие. Он уносит множество жизней, не только людей, но и животных, уничтожает экосистемы, отравляет продуктами горения воду и воздух. Расскажем, что делать, как потушить и как предотвратить лесной пожар.

Лесной пожар - это природный пожар (неконтролируемое горение), происходящий в лесу. К природным пожарам относятся, кроме лесных, и степные пожары.

Причины возникновения

Лесные пожары в подавляющем большинстве случаев - порядка 90% - возникают по вине человека.

Основные причины:

самая распространенная - неправильное разведении костров;

выжигание пастбищ и травы в лесу, соломы на полях;

курение;

детские игры с огнем.

Сайт МЧС России

Как тушить лесной пожар?

Если пожар невелик и еще не успел разгореться, его можно потушить самостоятельно. Как именно - сообщает МЧС РФ.

Прежде всего определите, откуда идет дым. Затем скройтесь в безопасное место и оцените свои силы. Перед тем, как начать тушение, - сообщите о ЧС в населенный пункт или отправьте туда кого-нибудь. Затем приступайте к тушению.

Небольшой очаг огня можно просто затоптать или залить водой из ближайшего озера или ручья. Если водоема поблизости нет, пламя засыпают землей. Главное - не допустить перехода огня с земли на деревья.

Слабые и средние пожары тушат захлестыванием кромки. При этом используют длинные - 1,5-2 м - пучки из веток с листьями или небольшие деревца, сырую одежду, плотную ткань (брезент).

Если захлестывание не помогает, можно забрасывать кромку рыхлой землей.

Не покидайте место пожара, пока он полностью не потухнет.

Сайт МЧС России

Как спастись при лесном пожаре?

Если вы оказались в зоне лесного пожара, главное - не паниковать, действовать надо без суеты.

Предупредите об опасности всех, кого сможете.

Заберитесь повыше, например, на дерево, определите границы пожара, с какой скоростью и в какую сторону он распространяется.

Спрятаться от огня можно на голых островах и отмелях в больших озерах, на болотах (где нет растительности), на скалах и ледниках выше леса.

Чтобы уйти от пожара, надо двигаться в наветренную сторону (на ветер), под прямым углом к распространению огня. Очаг должен остаться сбоку, вы должны выйти ему в тыл.

Уходить от пожара лучше по дороге или широкой просеке, вдоль ручьев и рек, причем двигаться можно и по воде.

Если открытого пространства нет, то идите по лиственному лесу - он загорается гораздо медленнее, чем хвойный, и горит слабее.

Дышать надо через мокрую ткань.

Если кислорода не хватает, идите пригнувшись к земле.

Оказавшись в очаге лесного пожара, максимально обезопасьте себя от огня, дыма и жара.

Расчистите пространство вокруг от листьев, травы и веток.

Снимите плавящуюся одежду, оставшуюся намочите, причем после высыхания смачивайте ее снова. Дышите через влажную ткань.

Закопайтесь во влажную землю.

Голову, руки, ноги и открытые участки тела обмотайте негорючим материалом, лучше намоченным. Однако это нужно сделать так, чтобы загоревшуюся ткань можно было сразу же снять.

Сайт МЧС России

Как предотвратить лесные пожары?

Чтобы не стать причиной лесного пожара, достаточно соблюдать простые правила пожарной безопасности:

не оставлять непотушенные спички и окурки;

не выбрасывать бутылки и осколки;

не жечь траву;

в пожароопасный сезоне не разводить костры;

не выкидывать в лесу пропитанные бензином или маслом тряпки;

не приезжать в лес на автомобилях без искрогасителя, в топливной системе которых есть неполадки;

нельзя подавать сигнал бедствия, разжигая костер.

В любое время года надо выполнять и правила разжигания костра:

место для костра должно быть очищено от сухой травы, листьев, веток и т.д.;

нельзя разводить костер у крон деревьев, в хвойных молодняках, среди камыша-сухостоя и на торфянике;

за костром надо все время следить - лучше оставлять специального дежурного-кострового;

уходя с привала, проверьте, что костер действительно потушен.