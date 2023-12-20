Транскам снова доступен для всех видов транспорта

В понедельник завершились работы по расчистке Транскама от снега. В настоящее время движение по дороге доступно для всех видов автомобилей.

Движение по Транскавазской автомагистрали восстановлено в полном объеме. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Северной Осетии.

Дорога откроется через примерно через 40 минут.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскаме, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 19:00 мск 25 декабря"

– пресс-служба

Ранее движение по Транскаму прервали из-за неблагоприятных погодных условий. Автомагистраль оставалась недоступной для проезда более двух суток.