Непогода нарушила движение поездов на западе Грузии

В Грузии из-за непогоды возникли проблемы с движением ряда поездов. ГЖД обещает решить проблему в кратчайшие сроки.

Движение ряда пассажирских поездов в западной части Грузии временно приостановлено из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом информирует Грузинская железная дорога.

"ГЖД максимально старается, чтобы пассажирские рейсы были выполнены без помех, однако тут же отмечаем, что из-за независимых от ГЖД причин непогода в Западной Грузии создает разные проблемы на железной дороге"

– ГЖД

Там отметили, что в настоящее время подстанции не работают, в связи с чем контактные сети железной дороги остались без электроэнергии.

В ГЖД также добавили, что работают над тем, чтобы восстановить движение в кратчайшие сроки.