Грузия берется за развитие курортов и городов

В Грузии выделят деньги на развитие курортов и городов. На первом этапе власти возьмутся за 10 точек. Работы поспособствуют развитию туризма в стране.

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили принял участие в заседании Экономического совета, сообщает пресс-служба правительства страны.

В ходе заседания обсуждалась концепция развития городов и курортов Грузии в рамках запущенной в этом году программы. На первом этапе реализации власти страны возьмутся за 10 населенных пунктов страны.

Отмечается, что в выбранных местах уже идут строительные работы. Руководство страны намерено потратить на программу порядка 1 млрд лари.

Цель – развитие туризма и создание новых рабочих мест.