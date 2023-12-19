Вестник Кавказа

Грузия берется за развитие курортов и городов

Грузия берется за развитие курортов и городов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии выделят деньги на развитие курортов и городов. На первом этапе власти возьмутся за 10 точек. Работы поспособствуют развитию туризма в стране.

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили принял участие в заседании Экономического совета, сообщает пресс-служба правительства страны. 

В ходе заседания обсуждалась концепция развития городов и курортов Грузии в рамках запущенной в этом году программы. На первом этапе реализации власти страны возьмутся за 10 населенных пунктов страны. 

Отмечается, что в выбранных местах уже идут строительные работы. Руководство страны намерено потратить на программу порядка 1 млрд лари. 

Цель – развитие туризма и создание новых рабочих мест.

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