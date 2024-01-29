Транскам вновь встал из-за непогоды

Проезд всех видов автомобильного транспорта с 8 часов утра запрещен по Транскавказаской магистрали – причиной этого стало резкое ухудшение погоды, прогноз на ближайшие дни тоже неблагоприятный.

Дорожные власти закрыли проезд по Транскавказской автомагистрали для всех видов транспорта из-за ухудшения погоды в регионе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств на территории Южной Осетии... запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 08:00 мск 7 февраля до особого распоряжения"

- МЧС по Северной Осетии

Прогноз погоды оптимизма водителям тоже не внушает - в ближайшие дни в районе Транскама ожидают снегопад, местами сильный, туман, гололед, на дорогах гололедица, в горах повышение лавинной опасности, передает "Интерфакс".

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", дорогу из-за непогоды в последний раз закрывали 5 февраля: переменчивая погода на Транскаме в это время года – обычное явление: трассу в горах периодически перекрывают из-за снежных заносов, а также возможного схода лавин и селей, которые представляют особую опасность для автомобилистов.