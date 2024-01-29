СКФО продолжит штормить

В регионах СКФО прогнозируется усиление непогоды. Так, ветер силой до 23 м/с обрушится на Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкарию, в Чечню и Дагестан ждут снежные бури.

Синоптики спрогнозировали, что обрушившиеся на некоторые северокавказские регионы штормовой ветер задержится. В первую очередь это относится к Ставрополью, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

«7 февраля в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии ветер до 32 м/с, 7-8 февраля в Кабардино-Балкарии в горных и предгорных районах ветер до 30-33 м/с, в горах лавиноопасно»

– Гидрометцентр России.

Неблагоприятная погода придет и в другие регионы СКФО. Так, в Чечне и Ингушской Республике прогнозируются ливневые дожди в сопровождении переувлажненных снежных масс. В Дагестане и Северной Осетии по-прежнему велик риск схождения лавин.