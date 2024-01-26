На Северный Кавказ надвигаются дожди и сильный ветер

В ближайшие несколько дней в СКФО пройдут дожди со снегам. В ряде районов ожидается усиление ветра свыше 30 метров в секунду.

В период с 5 по 7 февраля на Северном Кавказе ожидаются ливни с сильным ветром. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

"5-7 февраля сильные осадки (дождь, снег, мокрый снег), <...> 5-6 февраля в горах лавиноопасно"

– сказано в сообщении

Согласно прогнозу метеорологов, в Ставропольском крае, а также местами в Чечне, Ингушетии и Карачаево-Черкесии порывы ветра будут достигать 33 метров в секунду. В остальных регионах прогнозируются порывы ветра до 22 метров секунду.