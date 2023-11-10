Транскам замело снегом

Непогода закрыла Транскавказскую магистраль в обоих направлениях: на границе России и Южной Осетии разбушевалась метель, сообщили спасатели.

Транскавказская автомагистраль (Транскам), которая связывает Россию и Южную Осетию, закрыта в обоих направлениях из-за ухудшения погодных условий, сообщает МЧС Южной Осетии.

"Транскам закрыт! Запрещено движение для всех видов автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали в связи с ухудшением погодных условий и невозможностью обеспечения безопасного проезда"

- МЧС Южной Осетии

Как долго продлится запрет, пока сказать трудно – прогноз погоды неблагоприятный, а значит, Транскам будет закрыт до особого распоряжения.

Также в МЧС водителям напомнили, что в целях безопасности им давно следовало перейти на зимнюю резину, чтобы обезопасить себя при движении по снегу, а именно снегопад сейчас блокирует работу трассы. Также водителей большегрузов призвали не выезжать без должной подготовки транспортного средства.