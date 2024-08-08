Назван главный отельный регион России

Аналитики выяснили, сколько в России отелей и где их больше всего. В лидерах оказались черноморские регионы и две столицы.

Число отелей и гостиниц в России ежегодно растет, при этом их основная часть сосредоточена всего в нескольких регионах, следует из данных аналитической компании BUTLER Hospitality, передает АТОР.

Всего в России сегодня 31,5 тыс отелей. За последние два года их количество выросло на 6,6%, общий номерной фонд России приближается к 1,2 млн номеров.

Основная часть российских отелей и гостиниц не имеют звезд. При этом самые редкие отели - категории "пять звезд", их около 1,5%.

Главный отельный регион страны - Краснодарский край, более 17% всех российских мест размещения сосредоточены там, также на Кубани довольно много "звездных" отелей. Следом с большим отставанием идут Москва - 5,9% и Крым - 5,2%. Также довольно много отелей можно найти в Подмосковье, Петербурге.

В Ростовской области находятся 2% всех отелей страны, в Ставропольском крае - 1,8%.

Отметим, что ставропольским здравницам регулярно не хватает мест размещения, особенно в регионе востребованы не отели, а санатории с лечением. При этом санатории составляют лишь 3,7% от всех мест размещения в России.