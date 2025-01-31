Половина гостиниц забронирована в Ейске на лето

Отдых в Ейске на берегу Азовского моря летом 2025 года набирает популярность. На конец марта стремящиеся сюда туристы забронировали уже около половины всех номеров.

Туристический бум ожидается в Ейске на Азовском побережье в летний сезон 2025 - бронирования там набирают обороты, рассказал глава района Роман Бублик.

"В Ейском районе гостиницы и базы отдыха на лето забронированы уже на 50%"

- чиновник

Бублик добавил, что все места размещения должны быть приведены в порядок в установленные сроки, а именно к первому мая.

Глава района подчеркнул, что чисто и безопасно должно быть не только в гостиницах, но и рядом с ними.