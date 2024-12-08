Вестник Кавказа

Россияне стали вдвое чаще бронировать отдых на Азовском море - АТОР

Россияне стали вдвое чаще бронировать отдых на Азовском море - АТОР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В настоящее время количество бронирования отелей на курортах Азовского моря на лето выросло вдвое. Часть туристов переориентировалась с черноморской Анапы.

Туристы стали в два раза чаще бронировать отдых на лето на Азовском море, спрос вырос на фоне ситуации с разливом мазута в Анапе, передает АТОР.

"Туроператоры фиксируют в этом году двукратный рост спроса на летний отдых на Азовском побережье Краснодарского края в рамках кампании раннего бронирования»

– АТОР

Причин роста спроса несколько: и ситуация в Анапе, из-за которой туристы ищут альтернативу, и соответствие азовских курортов запросу на "дешевый летний отдых".

При этом Азовское море на лето выбирают только 1-2% туристов. В регионе почти нет крупных отелей, а отдых скорее напоминает дачный. Емкость курортов небольшая, кроме того, на Азовском море короткий купальный сезон. При этом мелководные пляжи привлекают туристов с маленькими детьми, море прогревается уже в июне.

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