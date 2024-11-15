Косы Азовского моря могут стать особо охраняемыми территориями

Уникальные косы Азовского моря ученые предлагают взять под защиту, территории могут сделать особо охраняемыми. Косы – места обитания редких животных и птиц.
Защитить береговые косы Азовского моря можно, объявив их особо охраняемыми природными территории, считают в Южном научном центре (ЮНЦ) РАН.
"Они являются местом обитания редких животных и растений, здесь же размножаются и отдыхают во время кочевок и миграций большое количества птиц"
– научный центр
Экосистема кос страдает от роста потока туристов на автомобилях, а также строительства. Новый статус поможет сберечь биоразнообразие редких видов на Азовском море.
Косы находятся в Таганрогском заливе, более пресной и мелководной части Азовского моря, и относятся к излюбленным местам туристов для летнего пляжного отдыха.