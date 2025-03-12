Вестник Кавказа

Кубань – главное направление для апрельского отдыха

Зимний театр в Сочи
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Краснодарский край стал самым популярным направлением для отдыха в апреле. В списке также оказались Москва, Ставрополье, Дагестан, Крым.

Сервис бронирования гостиниц и апартаментов "Яндекс Путешествия" определил самое популярное направление для апрельского отдыха в текущем году среди туристов.

По мнению портала, Краснодарский край признан самым популярным регионом для отдыха в апреле. Средняя стоимость отелей за одну ночь составляет почти 8 тыс рублей.

Сервис также подчеркивает, что отечественные путешественники начинают планировать поездки на Кубань в среднем за 71 день, а останавливаются они в крае на три дня.

Помимо этого региона, востребованными оказались Санкт-Петербург, Москва, Калининградская область, Ставрополье, Татарстан, Дагестан, Крым, Нижний Новгород и Ярославль.

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