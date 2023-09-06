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Назначен новый пресс-секретарь президента Казахстана

Назначен новый пресс-секретарь президента Казахстана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Новым пресс-секретарем Токаева стал бывший главный реактор газеты «Айкын».

Новым главой пресс-службы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стал Нурмухамед Байгараев.

«Байгараев Нурмухамед Исманович назначен пресс-секретарем президента Республики Казахстан»

– пресс-служба лидера Казахстана

Ранее он занимал пост заместителя пресс-секретаря лидера страны, а до этого выполнял обязанности главреда газеты «Айкын».

Предшественник Байгараева – Руслан Желдибай был назначен помощником президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям.

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