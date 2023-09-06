Назначен новый пресс-секретарь президента Казахстана

Опубликовано: 15:48, 6 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новым пресс-секретарем Токаева стал бывший главный реактор газеты «Айкын».

Новым главой пресс-службы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стал Нурмухамед Байгараев.

«Байгараев Нурмухамед Исманович назначен пресс-секретарем президента Республики Казахстан»

– пресс-служба лидера Казахстана

Ранее он занимал пост заместителя пресс-секретаря лидера страны, а до этого выполнял обязанности главреда газеты «Айкын».

Предшественник Байгараева – Руслан Желдибай был назначен помощником президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям.