Назначен новый пресс-секретарь президента Казахстана

Новым пресс-секретарем Токаева стал бывший главный реактор газеты «Айкын».
Новым главой пресс-службы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стал Нурмухамед Байгараев.
«Байгараев Нурмухамед Исманович назначен пресс-секретарем президента Республики Казахстан»
– пресс-служба лидера Казахстана
Ранее он занимал пост заместителя пресс-секретаря лидера страны, а до этого выполнял обязанности главреда газеты «Айкын».
Предшественник Байгараева – Руслан Желдибай был назначен помощником президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям.