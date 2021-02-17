Токаев приедет во Францию

Касым-Жомарт Токаев совершит визит во Францию. Он встретится с Эммануэлем Макроном и представителями местных деловых кругов.
Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев прибудет во Францию с государственным визитом 4 ноября, пишет пресс-служба Акорды.
Глава государства проведет переговоры с руководителем Пятой Республики Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудят сотрудничество в торговле, экономике и других сферах.
Отмечается, что Токаев также встретится с представителями французского бизнеса. Визит казахстанского лидера продлится до 5 ноября.