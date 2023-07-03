РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Назначен новый посол Казахстана в России

Назначен новый посол Казахстана в России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Диппредставительство Казахстана в РФ возглавил бывший заместитель генсека СНГ и экс-министр культуры Даурен Абаев

В соответствии с указом подписанным президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, новым послом республики в России стал бывший заместитель генсека СНГ и экс-министр культуры Даурен Абаев.

"Указом главы государства Абаев Даурен Аскербекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации"

– пресс-служба президента Казахстана

Ранее глава государства указом освободил от аналогичной должности Ермека Кошербаева. В настоящее время он назначен главой администрации Восточно-Казахстанской области.

Послом России в Азербайджане назначен Михаил Евдокимов

Послом России в Азербайджане назначен Михаил Евдокимов

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
930 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version