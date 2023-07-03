Назначен новый посол Казахстана в России

Опубликовано: 6:50, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Диппредставительство Казахстана в РФ возглавил бывший заместитель генсека СНГ и экс-министр культуры Даурен Абаев

В соответствии с указом подписанным президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, новым послом республики в России стал бывший заместитель генсека СНГ и экс-министр культуры Даурен Абаев.

"Указом главы государства Абаев Даурен Аскербекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации"

– пресс-служба президента Казахстана

Ранее глава государства указом освободил от аналогичной должности Ермека Кошербаева. В настоящее время он назначен главой администрации Восточно-Казахстанской области.