Наблюдатель из Бразилии: в Азербайджане у демократии хорошее будущее

Международные наблюдатели на президентских выборах в Азербайджане констатируют не только безупречную организацию голосования, но и крайне важную для демократических процессов активность избирателей. О том, какое значение имеет высокая явка, "Вестнику Кавказа" рассказал наблюдатель от парламента Бразилии Карлос Виана.

ЭКСКЛЮЗИВ

Организация и проведение выборов в Азербайджане способны стать моделью для избирательных процессов в Бразилии, заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" бразильский депутат Карлос Виана, в составе парламентской делегации прибывший в Баку для наблюдением за прошедшими накануне президентскими выборами.

"У нас в Бразилии есть несколько проблем с точки зрения избирательных процессов. В частности, женщины составляют большую часть населения, и мы работаем над тем, чтобы женщины больше участвовали в политике и в принятии государственных решений, в особенности через голосование на выборах. То же самое с молодежью. Молодые люди в Бразилии не хотят голосовать, они оторваны от политики, и их нужно вовлекать, что очень важно для поддержки и укрепления демократии", - прежде всего сказал он.

"Накануне в Азербайджане мы увидели, что этих проблем в республике нет. На избирательных участках были активны все группы населения – и женщины, и молодежь. Мы зафиксировали очень большую долю женщин и молодых людей среди голосующих. А это означает, что в Азербайджане у демократии хорошее будущее", - подчеркнул Карлос Виана.

Также бразильский депутат отметил высокий уровень организации выборов. "Все очень хорошо организовано. Идентификация проходила с использованием смарт-технологий, по отпечатку пальца. Избирательный процесс в Азербайджане был прозрачным и надежным, что хорошо для демократии и результатов", - констатировал он.

Наблюдатель от парламента Бразилии выразил уверенность в том, что после выборов Азербайджан ждет светлое будущее. "Мы видим, как Азербайджан развивает экономику, в том числе в контакте с Бразилией. В частности, азербайджанское правительство хочет совместно с Бразилией заниматься защитой лесов, сельским хозяйством и зеленой энергетикой. Это очень важно. Стране есть куда стремиться в будущем", - отметил Карлос Виана.

"Я считаю, в этом и заключается результат выборов – он является отражением развития государства и, самое главное, свободного общества Азербайджана. Независимо от национальности, религии или политических взглядов все граждане здесь свободны в изъявлении своей воли. Это очень важный момент, который мы подметили в Азербайджане", - заключил он.