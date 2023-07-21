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Набиуллина напомнила о рисках для валютных счетов

Набиуллина напомнила о рисках для валютных счетов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава ЦБ РФ напомнила владельцам валютных счетов в российских банках о рисках. Также она рассказала о непопулярности вкладов в китайской валюте у россиян.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина напомнила россиянам о том, что все вклады в валюте иностранных государств имеют определенные  риски.

"Разница между курсом покупки и курсом продажи может есть значительная часть дохода из-за волатильности любой валютный вклад похож скорее на инвестиции, где невозможно предсказать курсовые колебания и курсовые риски"

– Эльвира Набиуллина.

В этой связи глава ЦБ РФ отметила, что на территории страны по-прежнему действуют ограничения по валютным операциям. Они предполагают, что клиент, снимая средства с валютного вклада будет получать рубли в соответствии с обменным курсом банка.

Далее глава она отметила, что россияне неохотно открывают вклады в юанях: в настоящее время вклады в китайской валюте не превышают процента общего объема средств в денежно-кредитных учреждениях.

Набиуллина рассказала о судьбе рубля

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