Набиуллина напомнила о рисках для валютных счетов

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина напомнила россиянам о том, что все вклады в валюте иностранных государств имеют определенные риски.
"Разница между курсом покупки и курсом продажи может есть значительная часть дохода из-за волатильности любой валютный вклад похож скорее на инвестиции, где невозможно предсказать курсовые колебания и курсовые риски"
– Эльвира Набиуллина.
В этой связи глава ЦБ РФ отметила, что на территории страны по-прежнему действуют ограничения по валютным операциям. Они предполагают, что клиент, снимая средства с валютного вклада будет получать рубли в соответствии с обменным курсом банка.
Далее глава она отметила, что россияне неохотно открывают вклады в юанях: в настоящее время вклады в китайской валюте не превышают процента общего объема средств в денежно-кредитных учреждениях.