Набиуллина напомнила о рисках для валютных счетов

Опубликовано: 16:10, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава ЦБ РФ напомнила владельцам валютных счетов в российских банках о рисках. Также она рассказала о непопулярности вкладов в китайской валюте у россиян.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина напомнила россиянам о том, что все вклады в валюте иностранных государств имеют определенные риски.

"Разница между курсом покупки и курсом продажи может есть значительная часть дохода из-за волатильности любой валютный вклад похож скорее на инвестиции, где невозможно предсказать курсовые колебания и курсовые риски"

– Эльвира Набиуллина.

В этой связи глава ЦБ РФ отметила, что на территории страны по-прежнему действуют ограничения по валютным операциям. Они предполагают, что клиент, снимая средства с валютного вклада будет получать рубли в соответствии с обменным курсом банка.

Далее глава она отметила, что россияне неохотно открывают вклады в юанях: в настоящее время вклады в китайской валюте не превышают процента общего объема средств в денежно-кредитных учреждениях.