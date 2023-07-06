Набиуллина рассказала о судьбе рубля

Опубликовано: 11:24, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава ЦБ РФ заявила о том, что плавающий курс рубля – это положительное явление для российской экономики. По ее словам, попытки корректировать его курс угрожает девальвацией.

Сейчас динамику курса рубля определяет динамика внешней торговли, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, плавающий курс российской валюты – это благо для экономики страны.

«Плавающий курс под влиянием внешней торговли меняется, но плавающий курс - это благо, который позволяет внешние шоки легче абсорбировать экономике. Попытки влиять на плавающий курс заканчиваются "периодами глубокой девальвации»

– Эльвира Набиуллина

Далее она обратила внимание на то, что в настоящее время динамика курса несет проинфляционные риски. По ее словам, регулятор будет учитывать их при принятии решений по ключевой ставке.