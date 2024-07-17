Когда цифровой рубль массово введут в России?

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, как проходит внедрение цифрового рубля в российскую экономику. Она также назвала сроки начала массового использования такой валюты.

Цифровой рубль может начать массово внедряться в российскую экономику уже через год, заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Она уточнила, что пока все идет по плану, и если никаких отклонений от него не произойдет, то пилотные проекты будут успешно реализованы.

"Сможем перейти от "пилота" к массовому внедрению цифрового рубля с июля 2025 года. Мы нацелимся именно на эти даты, но это будет постепенный процесс. Постепенный процесс использования цифровых рублей"

– Набиуллина

Напомним, что пилотный проект по цифровому рублю начал воплощаться в жизнь с 15 августа минувшего года. Участники проекта – порядка 600 сотрудников 12 российских банков – работают с настоящими цифровыми рублями.

Тестирование включает проверку ключевых функций, которые понадобятся будущим пользователям:

открытие/закрытие, а также пополнение кошельков;

переводы от одного физлица другому;

совершаемые автоматически платежи, а также переводы.

Зачем нужен цифровой рубль?

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов рассказал о том, какие задачи государство намерено решить внедрением цифрового рубля.

"На мой взгляд, основная цель ЦБ в данном случае – расширить возможности расчетов граждан в обход западных банков. Также государство через создание цифрового рубля стремится снизить издержки граждан. И я надеюсь, что все-таки при цифровом рубле не будут такие большие комиссии за межбанковские переводы, какие сейчас действуют", - прежде всего сказал он.

Однако помимо заботы о гражданах государство сможет с помощью цифрового рубля решить и собственную задачу – повысить финансовый контроль в России. "Это третья цель, а именно создание механизма эффективного мониторинга за тем, куда граждане девают свои деньги", - пояснил Александр Абрамов.

Что тестирует ЦБ?

Экономист также обратил внимание, что Эльвира Набиуллина говорит об отработке исключительно технической стороны цифрового рубля. "Он апробируется уже в течение полутора лет в различных банках. В принципе, система уже работает без особых сбоев – но речь идет именно о технологическом аспекте обращении цифрового рубля. Неясно, насколько массово граждане готовы пользоваться цифровым рублем и осведомлены, что это такое", - отметил он.

Не прояснен вопрос, сохранятся ли при внедрении цифрового рубля безналичные расчеты в обычных рублях. "Это главный вопрос: будет ли параллельно с цифровым рублем обращаться наличная валюта. Если цифровой рубль сделают некой альтернативой наличной валюте, то он, конечно, будет довольно массово использоваться. Но есть риск, что это вызовет социальные волнения, ведь наличный рубль – анонимный, а при расчетах цифровым рублем все будут видеть, кто и на что тратит деньги", - заключил Александр Абрамов.