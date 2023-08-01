Путин призвал активнее внедрять цифровой рубль

Президент России заявил о том, что настало время полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику страны. Закон о введении цифровой валюты был подписан 24 июля 2023 года.

Глава российского государства заявил о необходимости внедрения цифровой российской валюты в разных сферах.

«Теперь нужно сделать следующий шаг, а именно: перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов»

– Владимир Путин

Напомним, что президент немногим менее года назад, точнее, 24 июля 2023 года, подписал закон о введении цифровой валюты. Оператором системы тогда был назначен Банк России.

По словам экспертов, первыми выгодополучателями от новой формы рубля станут российские власти, так как он дает возможность контролировать движение буквально каждой копейки.