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В России заработал цифровой рубль

В России заработал цифровой рубль
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
С сегодняшнего дня в России заработал закон, закрепляющий нормы введения в России цифрового рубля - третьей формы национальной валюты, которая будет преимущественно использоваться для переводов и платежей.

Цифровой рубль сегодня заработал в России – это еще одно средство для платежей и переводов, в то же время на него есть и ограничения: в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут.

Пользоваться цифровым рублем просто – для этого нужно будет через банк только оформить на себя специальный электронный кошелек и пользоваться им через специальную платформу, оператором которой будет Банк России, передает РИА Новости.

С введением собственного цифрового рубля Россия будет юридически признавать и аналогичные иностранные валюты, которые будут приравниваться к иностранной валюте в любой другой форме – заработавшие сегодня поправки к закону учитывают и это.

Что касается российских граждан, то их переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а для бизнеса прием оплаты цифровыми рублями будет облагаться налогом в 0,3% от платежа.

Россия вводит в оборот цифровой рубль

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