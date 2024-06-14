Ключевая ставка нуждается в значительном изменении – ЦБ РФ

Состояние российской экономики таково, что может потребоваться более существенное изменение ключевой ставки, предупредил зампред ЦБ России Алексей Заботкин.
По его словам, чувствительность экономики РФ к колебаниям ставки сократилась. Поэтому, пояснил Заботкин, не исключено, что понадобится более резкое ее изменение.
Вице-председатель уточнил, что необходимость повышения ключевой ставки регулятор обсудит на ближайших заседаниях.
Отметим, что следующее заседание, на котором будет рассматриваться ключевая ставка и шаги по ее изменению, запланировано на 13 сентября.
Кроме того, Заботкин добавил, что, по оценкам Центробанка, жесткая денежно-кредитная политика должна будет поддерживаться дольше, чем предполагалось год тому назад.
Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодня
На данный момент размер ключевой ставки составляет 18%. Она была увеличена до этого уровня 26 июля. До этой даты ставка равнялась 16%.
Тогда в ЦБ назвали причину повышения. Глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила о серьезном перегреве российской экономики – самом опасном за последние 16 лет.