Ключевая ставка нуждается в значительном изменении – ЦБ РФ

Прогноз по динамике ключевой ставки дал зампред Центробанка России. По словам Алексея Заботкина, исходя из объективных данных, может потребоваться еще одно ее повышение, причем более масштабное, чем прежние.

Состояние российской экономики таково, что может потребоваться более существенное изменение ключевой ставки, предупредил зампред ЦБ России Алексей Заботкин.

По его словам, чувствительность экономики РФ к колебаниям ставки сократилась. Поэтому, пояснил Заботкин, не исключено, что понадобится более резкое ее изменение.

Вице-председатель уточнил, что необходимость повышения ключевой ставки регулятор обсудит на ближайших заседаниях.

Отметим, что следующее заседание, на котором будет рассматриваться ключевая ставка и шаги по ее изменению, запланировано на 13 сентября.

Кроме того, Заботкин добавил, что, по оценкам Центробанка, жесткая денежно-кредитная политика должна будет поддерживаться дольше, чем предполагалось год тому назад.

Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодня

На данный момент размер ключевой ставки составляет 18%. Она была увеличена до этого уровня 26 июля. До этой даты ставка равнялась 16%.

Тогда в ЦБ назвали причину повышения. Глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила о серьезном перегреве российской экономики – самом опасном за последние 16 лет.