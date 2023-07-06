Евро - 100

Опубликовано: 9:25, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курс евро сегодня на торгах преодолел психологический порог в 100 рублей. Столько европейская валюта не стоила с конца марта прошлого года.

Евро и доллар продолжают расти на Московской бирже, следует из данных торгов.

Курс евро

Курс евровалюты сегодня утром взял новую психологическую вершину, поднявшись выше 100 рублей. Это произошло впервые с 29 марта минувшего года. На 07:23 мск евро расчетами "завтра" дорожал до 100,31 рубля (+1,33%). На 8.40 мск курс рос до 100,53 рубля. Впрочем, к 9.17 российская валюта немного отыграла позиции - евро подешевел до 99,91 рубля.

Курс доллара

Доллар сегодня утром вырос до отметки выше 92 рублей. Такого высокого курса не было с 28 марта прошлого года. На 07:20 мск американская валюта дорожала на 1,29%, до 92,17 рубля. На 9.15 мск она стоила 92,15 рубля.