Вестник Кавказа

По кредитам нужно вводить "период охлаждения" из-за мошенников - ЦБ РФ

По кредитам нужно вводить "период охлаждения" из-за мошенников - ЦБ РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России отмечается рост кредитного мошенничества. Помочь исправить ситуацию может период охлаждения, считает Набиуллина.

В рамках борьбы с участившимся кредитным мошенничеством в России может быть введен период охлаждения на все кредиты, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Мы ввели с вами период охлаждения по переводам, и мы видим, что это срабатывает, видим, как растет кредитное мошенничество, я убеждена, что надо вводить период охлаждения"

– Набиуллина

Глава ЦБ также добавила, что вводить период охлаждения следует по всем кредитам, а не только тем, где выявлены признаки мошенничества.

"Мы понимаем, что признаки мошенничества – мошенники у нас изобретательные – эти признаки мошенничества еще должны нами пониматься как признаки, поэтому я считаю, что нужно вводить по умолчанию, безотносительно признаков мошенничества"

– Набиуллина

При этом небольшие кредиты могут быть не затронуты новой мерой, чтобы людям не нужно было ждать, когда есть потребность в небольшой сумме - до 50 тыс рублей.

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