Увеличит ли офшорный риал товарооборот Ирана с Россией?

Иран прорабатывает вопрос использования офшорного риала с Россией, Афганистаном и Ираком. Стороны продолжают двигаться в сторону полного отказа от американского доллара при заключении сделок и в целом во взаиморасчетах. Расскажем, зачем это нужно и к чему приведет.

В отношении России работа почти завершена, вскоре проект будет реализован. Достигнута договоренность, что российский ЦБ будет предоставлять нам рубли в обмен на платежи в риалах или наоборот

- зампред ЦБ ИРИ Мохсен Карими.

В январе стало известно, что Москва и Тегеран связали свои системы банковских сообщений в попытке увеличить финансовые операции на фоне западных санкций.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В феврале вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ и Иран практически полностью перешли на национальные валюты.

В марте посольство Ирана в России сообщило, что глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина вела переговоры о банковском сотрудничестве с послом Ирана Каземомо Джалали. Похоже, что обсуждались детали по реализации транзакций в национальных валютах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое офшорный риал?

Офшорный риал — это валюта, которая используется для трансграничных деловых операций Ирана с рядом стран. Одно из наиболее важных его применений - развитие национальной валюты и управление расходами в иностранной валюте. Из-за введения американских санкций Иран оказался отключен от международной межбанковской системы SWIFT.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для решения этой проблемы власти страны решили сделать ставку на национальную валюту. Вместо комиссионных выплат за транзакцию в долларах или евро иранским бизнесменам выгоднее платить комиссию в офшорных риалах. Со временем офшорный риал стал использоваться и в межгосударственных сделках.

Членство в БРИКС и ШОС подталкивает Иран к сотрудничеству с партнерами по этим объединениям, особенно с Россией. Именно с ней ИРИ проработала механизмы осуществления сделок в нацвалютах с использованием офшорного риала в первую очередь. Достигнута стадия реализации.

Как работают сделки в нацвалютах с использованием офшорного риала?

Согласно договоренностям Тегерана и Москвы, национальная валюта – риал и рубль – обменивается в пределах поддержания торгового баланса двух стран. ЦБ РФ передает рубль в обмен на оплату риала или наоборот

- иранский банковский эксперт Ахмад Мохаджер.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Большая часть этой операции осуществляется с использованием аккредитива риала для российской стороны, и как только экспорт осуществляется на основании банковских документов и риала и поступает со счета ЦБ РФ и на риаловый счет экспортера, экспортное обязательство принимается немедленно. Предполагается, что уровень торговли в этом секторе должен достичь своего максимума - от 1 до 1,5 млрд долларов.

Как видим, доверие людей к национальной валюте возрастает, а спрос на иностранную валюту снижается

– Мохаджер.

Причем так происходит не только между Россией и Ираном. Порядка 90% всех платежей между РФ и Китаем сегодня уже проводятся в рублях и юанях, перевод расчетов в нацвалюты придал импульс расширению торговых потоков, заявил Владимир Путин в ходе сегодняшнего визита в КНР.

Вероятно, что и российско-иранская торговля теперь пойдет тем же путем.