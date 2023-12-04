Россия и Иран проложат альтернативу Суэцкому каналу

Россия ищет новые экономические и логистические маршруты, которые позволят ей обойти западные ограничения. Планируемая железная дорога через Иран может стать ключом к реализации этих амбиций. Расскажем, почему в проекте заинтересованы не только Россия и Иран, но также Азербайджан и Турция.

Развитие инфраструктуры на южном направлении

В новых геополитических реалиях Москва расширяет связи со странами, которые готовы вести с ней бизнес: на востоке - с Китаем, через южный маршрут - с Индией и странами Персидского залива. Однако развитие инфраструктуры на южном направлении сталкивается с несколькими проблемами:

финансирование

сомнения в надежности новых партнеров России

угроза западных санкций, направленных против стран, которые торгуют с РФ.

Ключевой частью "южного плана" стало строительство 1600-километровой железной дороги стоимостью 1,7 млрд дол., строительство которой начнется в этом году. Она станет последним звеном на маршруте между Россией и иранскими портами в Персидском заливе, обеспечивая легкий доступ к торговому центру Индии - Мумбаи. Ранее Россия согласилась предоставить Ирану кредит в размере 1,4 миллиарда долларов для финансирования проекта.

Российское правительство рассматривает проект железной дороги через Иран (и еще одну линию под восстановление, которая обеспечит доступ в Турцию) как важный фактор для закрепления и ускорения потока импорта оборудования, потребительских товаров и др. Проект считается критически важным и для наращивания экспорта российских природных ресурсов, которые имеют решающее значение для экономики.

Президент России Владимир Путин заявил, что новый маршрут сократит время доставки грузов в Мумбаи из Санкт-Петербурга всего до 10 дней. Сейчас на это уходит от 30 до 45 суток. Российские официальные лица называют это "прорывным революционным проектом", который составит конкуренцию Суэцкому каналу. Он также дополнит торговые пути России в Китай, который остается ее крупнейшим торговым партнером. По данным КНР, с 2021 года российско-китайская торговля выросла примерно на 63%, до более чем 240 миллиардов долларов в 2023 году.

Торговля с Индией также растет, превысив 65 млрд дол., что более чем в 4 раза больше, чем в 2021 году.

Таким образом, объем торгового оборота России с обеими странами в 2023 году уже выше ее торгового оборота с Евросоюзом, который в 2021 году составлял 282 млрд долларов.

Маршрут вне досягаемости западных санкций

Новая железная дорога должна быть запущена в 2028 году. Она свяжет два иранских города — Астару и Решт, соединив пути между Ираном и Азербайджаном на севере, а затем и с российской железнодорожной сетью. Когда строительство будет завершено, образовавшийся транспортный коридор "Север-Юг" будет простираться непрерывно на 7000 км, вне досягаемости западных санкций. Из иранских объектов в Персидском заливе Россия получит легкий доступ в Индию, а также в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Пакистан и другие страны.

По данным Lloyds List – одного из старейших в мире журналов, специализирующегося на новостях судоходства – торговый путь через Кавказ и Центральную Азию, а также через Каспийское море в Иран обрел особую важность для России в последние месяцы. Россия также отправляет нефть и такие продукты, кокс и удобрения, в обратном направлении.

По словам заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, в 2023 году объемы торговли по этому маршруту увеличились на 38% по сравнению с 2021 годом, а к 2030 году могут утроиться.

Перспективы оживления старых путей

Помимо линии через Иран, Россия также хочет восстановить старую советскую железную дорогу, которая соединяла Москву с Ираном и Турцией через Нахчыван. Железная дорога была заброшена в начале 1990-х годов, когда разразилась война между Арменией и Азербайджаном. Россия надеется запустить железную дорогу в течение нескольких лет. Риском здесь видится запутанная геополитическая ситуация в регионе.

При стабильной обстановке железную дорогу до Нахчывана через Иран, по оценкам экспертов, можно построить за год-два. Для сравнения, Решт - Астара потребует 4-5 лет работы. Вполне возможно, что грузовые поезда из России в Иран в рамках коридора "Север-Юг" поедут по этому маршруту уже через пару лет.

Железная дорога открывает новые перспективы для коридора "Север-Юг". Перевозка на грузовиках до Ирана и обратно дешевле, чем на поезда, но таможенные процедуры на железной дороге требуют гораздо меньшего времени. В результате уменьшаются и издержки, и риски простоя или задержания груза.

В столь масштабном проекте напрямую заинтересованы Россия, Азербайджан, Турция и Иран. Маршрут проходит через Джульфу, где еще с советских времен функционирует железная дорога из Ирана. Таким образом, инициатива в значительной степени восстанавливает старую советскую инфраструктуру – маршрут из СССР в Иран, по которому в 1980-е годы проходило более 3 млн тонн грузов в год.