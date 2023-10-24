Как МТК "Север-Юг" повлиял на развитие отношений России и Азербайджана

Советник Центра анализа международных отношений Роза Байрамлы

Реализация проекта международного транспортного коридора "Север-Юг" играет важную роль в развитии как региона Южного Кавказа (поскольку предоставляет доступ к международным рынкам), так и двухсторонних отношений России и Азербайджана. Цель проекта - сокращение пути транспортировки грузов из России в Индию и создание альтернативы Суэцкому каналу.

Благодаря МТК "Север-Юг" товарооборот между странами увеличился вдвое, в то время как цена на перевозки значительно понизилась сравнительно с перевозками по морю.

Соглашение о создании транспортного коридора было подписано в 2000 году между Россией, Индией и Ираном. В дальнейшем к нему присоединились другие страны.

Длина транспортного коридора составляет 7,2 тыс. км. МТК "Север-Юг" состоит из 3 основных маршрутов:

· Транскаспийский – проходит через Российские порты Астрахань, Оля, Махачкала;

· Восточный – охватывает железные дороги Казахстана, Узбекистана и Туркменистана;

· Западный – проходит через Астрахань – Махачкалу – Самур, далее по территории Азербайджана до станции Астара, а далее по территории Ирана через Астару-Решт – Казвин.

За три квартала 2023 года товарооборот в рамках проекта возрос на 30% по сравнению с прошлым годом. 17 мая в Тегеране между Россией и Ираном было подписано соглашение о строительстве железной дороги Решт-Астара длиной 162 км, завершение которой планируется на 2027 год. В результате запуска этого маршрута объем транзита по западному коридору МТК "Север — Юг" может быть увеличен до 30 млн т, а всего грузопоток МТК к 2030 году должен будет возрасти с сегодняшних 15 млн т до 41–45 млн т, а в более отдаленной перспективе - достичь 100 млн т.

© Фото: Андрей Мурин/ "Вестник Кавказа"

Россия собирается инвестировать в проект строительства этой ветки 1,3 млрд евро. После того, как этот участок железной дороги будет достроен, произойдет формирование сквозного железнодорожного коридора от России до южных портов Ирана, что обеспечит прямой выход в Персидский залив для российских грузов.

Препятствия на пути реализации проекта

Препятствия на пути реализации проекта включают в себя недостаточный потенциал транспортного флота в акватории Каспийского моря, ограниченные глубины прохода, не позволяющие крупным судам проходить по Волго-Каспийскому и Волго-Донскому каналам и т.д. К тому же неясность позиций и атмосферы в других странах, участниках проекта, несколько осложняет ситуацию.

Модернизация инфраструктуры

Азербайджан старается модернизировать инфраструктуру страны в рамках проекта. Страна присоединилась к проекту в 2005 году и, согласно указу президента, от 2016 года началось усовершенствование инфраструктуры в рамках проекта. Начиная от границы с Россией вплоть до границы с Ираном Азербайджан ведет реставрационные работы на железных дорогах. Азербайджан также восстановил железные дороги от города Астары до Иранской Астары.

Несмотря на то, что вклад азербайджанской стороны не всегда освещается должным образом, цифры свидетельствуют о том, что западный маршрут, проходящий через Азербайджан, играет важную в развитии проекта. Перевозки по МТК "Север-Юг" в январе-мае 2023 года выросли на 41,8% и составили 4 млн тонн. Основной доход пришелся на долю западного маршрута, проходящего через Азербайджан - 3,6 млн т (рост на 37,9%). Динамика по остальным коридорам выглядит так:

· по восточному маршруту через Туркменистан и Казахстан перевезено 353,5 тыс. т (рост на 80,3%),

· по Транскаспийскому маршруту - 117,7 тыс. т (рост на 80,5%).

В октябре 2023 года президент Ильхам Алиев объявил об открытии платной автомобильной дороги из Баку до Губы. Дорога, протяжностью 129 км, имеет четыре полосы движения. На официальном сайте президента говорится, что дорога имеет стратегическое значение для реализации проекта "Север-Юг", так как повысит его эффективность.

Летом 2023 года представитель Азербайджана обсудил реализацию проекта с Иранской стороной. Развитие коридора во многом зависит от отношений Азербайджана и России с Ираном. Создание единого логистического оператора для перевозки грузов также будет иметь положительное влияние на развитие данного проекта.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Север – Юг" способствует развитию региона

Азербайджанская сторона выступает сторонником межгосударственных проектов, особенно тех, которые способствуют развитию региона. Сегодня МТК Север-Юг имеет особое значения для азербайджано-российских отношений. В нынешней геополитической ситуации Россия нуждается в МТК Север-Юг больше, чем в прежние времена, чтобы обеспечить доступ к новым рынкам для расширения своих импортных и экспортных маршрутов. Тот факт, что западный маршрут транспортного коридора проходит через территорию Азербайджана, добавляет новое измерение отношениям двух стран.

Открытие всех транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа будет способствовать развитию экономики, укреплению политических связей и воцарению мира в этом регионе. Это откроет новые возможности для взаимовыгодной торговли, вложения инвестиций, а также укрепит сотрудничество между странами Южного Кавказа и Центральной Азии.