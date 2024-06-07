Вестник Кавказа

На заявление Пашиняна отреагировали в ОДКБ

Флаги стран-членов ОДКБ
© Фото: Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ
В ОДКБ заявили, что Армения остается членом организации, несмотря на сокращение участия. Ранее в Ереване заявили, что логическим шагом будет выход из ОДКБ.

Генсекретариат ОДКБ отреагировал на заявление армянского премьера Никола Пашиняна о возможном выходе Армении из состава организации.

В ОДКБ заявили, что Армения по-прежнему остается членом организации, несмотря на заметное сокращение участия Еревана в делах объединения.

Ранее Пашинян назвал возможный выход Армении из ОДКБ следующим логическим шагом, добавив, что Ереван сам решит, когда это будет сделано.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1565 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кремль прокомментировал заявление Пашиняна о выходе из ОДКБ

Кремль прокомментировал заявление Пашиняна о выходе из ОДКБ

Почему Армения выходит из ОДКБ? 

Почему Армения выходит из ОДКБ? 

Пашинян назвал выход из ОДКБ логическим шагом для Армении

Пашинян назвал выход из ОДКБ логическим шагом для Армении

Глава МИД объяснил слова Пашиняна о выходе из ОДКБ

Глава МИД объяснил слова Пашиняна о выходе из ОДКБ

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы