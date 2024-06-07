На заявление Пашиняна отреагировали в ОДКБ

В ОДКБ заявили, что Армения остается членом организации, несмотря на сокращение участия. Ранее в Ереване заявили, что логическим шагом будет выход из ОДКБ.

Генсекретариат ОДКБ отреагировал на заявление армянского премьера Никола Пашиняна о возможном выходе Армении из состава организации.

В ОДКБ заявили, что Армения по-прежнему остается членом организации, несмотря на заметное сокращение участия Еревана в делах объединения.

Ранее Пашинян назвал возможный выход Армении из ОДКБ следующим логическим шагом, добавив, что Ереван сам решит, когда это будет сделано.