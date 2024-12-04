Армения не найдет альтернативы ОДКБ - посол

Посол РФ в Ереване напомнил, что Армения не сможет найти замену ОДКБ. Он добавил, что по накопившимся вопросам можно найти компромиссы.

Российский посол в Ереване Сергей Копыркин прокомментировал вероятность выхода Армении из ОДКБ.

"По нашему убеждению, на данный момент в регионе нет альтернативного надежного механизма обеспечения безопасности и обороноспособности Армении. Рассчитываем, что в Ереване это хорошо понимают"

– посол

Он добавил, что в процессе переговоров с союзниками могут быть найдены компромиссы.

"В наших силах сесть за стол переговоров в кругу союзников по ОДКБ и сообща, по-партнерски найти компромиссные развязки по всем накопившимся вопросам"

– посол

При этом решение остается за Ереваном - оставаться в объединении или выходить из него, это суверенный выбор Армении, добавил он в беседе с РИА Новости.

Армянское руководство год назад объявило, что замораживает свое участие в ОДКБ - Организации Договора о коллективной безопасности.