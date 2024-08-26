На Северную Осетию идет непогода

Уже завтра, во вторник, 24 сентября, на Северную Осетию обрушатся ливни с грозами и градом, спасатели уже объявили по региону штормовое предупреждение в связи с непогодой.

Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии из-за ливней с грозой, градом и сильным ветром, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"С 24 сентября местами по территории Северной Осетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с"

- МЧС по Северной Осетии

Непогода принесет с собой весь диапазон возможных катаклизмов, в числе которых – сели малого объема, которые могут сойти в горной местности, а уровень воды в реках региона могут существенно вырасти.

Также дожди будут сопровождаться порывами ветра, и жителям и туристам нужно учитывать этот фактор в планировании отдыха и поездок по региону.