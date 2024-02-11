На Россию приходится 70% поставок пшеницы в Египет

Россия остается главным поставщиком пшеницы в Египет. За прошлый год экспорт в эту страну вырос на 30%. Более 70% пшеницы Египет закупает у России.

Экспорт российской пшеницы в Египет в 2023 году выросли, из всей импортной пшеницы в Египте свыше 70% приходится на России, следует из данных ООН Comtrade.

На январь-ноябрь 2023 года поставки российской пшеницы в Египет достигли $2,3 млрд, это на треть больше, чем годом ранее. Россия - основной поставщик зерна в Египет, по итогу 2023 года на долю Россию пришлось более 70%, тогда как в 2022 году ее доля была менее 50%.

Всего Египет закупил импортной пшеницы на $3,25 млрд, помимо РФ, зерно поступало из следующих стран: Украина, Румыния, Болгария, Франция.