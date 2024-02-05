Иран будет закупать зерно в России

Представители Ирана и России сегодня в Москве подписали меморандум о взаимопонимании по долгосрочным закупкам зерна, документ также подразумевает преференции при поставках из Ирана в Россию молочной и водной продукции.

Сегодня в ходе визита в Москву заместителя министра сельскохозяйственного джихада Ирана был подписан меморандум о взаимопонимании по долгосрочным закупкам зерна из России.

Меморандум был подписан на полях встречи заместителей министра сельскохозяйственного джихада Ирана и замминистра сельского хозяйства России, которая прошла в присутствии представителей крупнейших российских компаний-поставщиков зерна, сообщает ParsToday.

Стороны поделились мнениями по решению логистических проблем и техническими знаниями в области производства кормов для скота и птицы на основе ресурсов, имеющихся в регионе, с целью снижения зависимости от традиционных поставщиков и диверсификации источников импорта основных товаров.

Россия и Иран намерены развивать торговые отношения в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности – Иран в Москве представляет представительная бизнес-делегация представителей различных государственных и частных предприятий Ирана.

Уже прошли совещания с участием представителей более 20 компаний и иранских холдингов пищевой промышленности с коллегами, представляющими российские организации сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также крупными российскими распредительными сетями, их познакомили с иранской экспортной продукцией.

Также ветеринарная организация Ирана и Федеральная служба по надзору за здоровьем животных и растений России подписали соглашение, облегчающее экспорт молочной и водной продукции из Ирана в Россию.