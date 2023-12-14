Азербайджан и Россия нарастят торговлю продукцией аграриев

Качественного российского зерна в Азербайджане будет больше – об этом договорились замглавы Агентства продбезопасности Азербайджана и замглавы Россельхознадзора, в свою очередь Баку обеспечит Россию большим количеством продукции местных аграриев.

Сегодня в режиме видеосвязи прошли переговоры заместителя председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Баларагима Гулиева и заместителя главы Россельхознадзора Антона Кармазина – чиновники обсудили вопросы качества и количества поставок российского зерна и продукции азербайджанских аграриев.

"Стороны с удовлетворением отметили, что в прошлом году в Азербайджан было отгружено 1,3 млн тонн российской зерновой продукции. Ожидается, что объемы экспорта будут наращиваться"

- Россельхознадзор

У Азербайджана были вопросы к поставляемому из России зерну, которое не всегда соответствовало его карантинным фитосанитарным требованиям, поэтому главной темой переговоров стали вопросы обеспечения поставок качественного зерна.

"Служба подробно проинформировала азербайджанских коллег о принятых мерах по усилению контроля за отгружаемой на экспорт зерновой продукцией, а также об изменениях законодательства в области карантина и защиты растений. Уточненные фитосанитарные требования страны к ввозимой зерновой продукции позволят минимизировать риски обнаружения карантинных вредных организмов в российском зерне"

- Россельхознадзор

Также в ходе беседы Баку и Москва договорились о заключении нового двустороннего соглашения о взаимных поставках продукции растительного происхождения, которое позволит расширить взаимную торговлю аграрной продукцией между двумя странами.

За девять месяцев минувшего 2023 года Россия поставила Азербайджану 640 тыс т твердой и мягкой пшеницы на $160 млн, это на 58 тыс т больше, чем годом ранее. Для сравнения, второй крупнейший поставщик пшеницы – Казахстан – поставил на азербайджанский рынок за тот же период лишь 149,9 тыс т хлеба на $50,4 млн.

Напомним, ранее правительство России ввело запрет на экспорт твердой пшеницы с 1 декабря 2023-го по 31 мая 2024 года для стабилизации цен на внутреннем рынке. Также была установлена квота на вывоз российских ячменя кукурузы и ржи в объеме 24 млн т.