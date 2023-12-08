Россия и Казахстан – главные поставщики пшеницы в Азербайджан

С января Азербайджан увеличил импорт зерна из России, с начала года страна приобрела 640 тысяч тонн. Еще одним из главных поставщиков стал Казахстан – почти 150 тысяч тонн.

Главными поставщиками пшеницы в Азербайджан стали Россия и Казахстан, сообщает пресс-служба Госкомстата АР.

С начала текущего года Азербайджан приобрел у России 640 тыс т пшеницы на $209 млн. Казахстан в свою очередь предоставил почти 150 тыс т своей пшеницы на $50,4 млн. При этом экспорт казахстанской продукции в Азербайджан в этом году просел – в прошлом году было поставлено 160 тыс т пшеницы на сумму $54,5 млн.

Стоит добавить, что российское руководство 11 декабря временно прекратило экспорт твердой пшеницы до конца мая следующего года.