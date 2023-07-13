Россия запрещает экспорт твердой пшеницы

Запрет на вывоз пшеницы твердых сортов вводит российское правительство. Однако новое ограничение предусматривает и ряд исключений.
Твердую пшеницу больше нельзя экспортировать из РФ, о временной мере рассказали в Кабмине.
"Решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности и позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке"
– правительство
Запрет уже вступил в силу. Он будет действовать до июня будущего года.
Исключения
Экспортировать твердую пшеницу в рамках особо утверждаемых квот можно в Абхазию и Южную Осетию.
Исключение сделано и для стран ЕАЭС.
Кроме того, разрешен вывоз зерна в рамках гуманитарной помощи и межправсоглашений.
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