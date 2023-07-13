Россия запрещает экспорт твердой пшеницы

Запрет на вывоз пшеницы твердых сортов вводит российское правительство. Однако новое ограничение предусматривает и ряд исключений.

Твердую пшеницу больше нельзя экспортировать из РФ, о временной мере рассказали в Кабмине.

"Решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности и позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке"

– правительство

Запрет уже вступил в силу. Он будет действовать до июня будущего года.

Исключения

Экспортировать твердую пшеницу в рамках особо утверждаемых квот можно в Абхазию и Южную Осетию.

Исключение сделано и для стран ЕАЭС.

Кроме того, разрешен вывоз зерна в рамках гуманитарной помощи и межправсоглашений.