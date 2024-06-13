На покупку лекарств для льготников потратят 1 млрд рублей в Кабардино-Балкарии

Объемы закупок таблеток для льготников в КБР за последние 5 лет увеличилоиь в 5 раз. На сегодняшний день в регионе проживает свыше 75 тыс льготников.

В Кабардино-Балкарии в 2024 году планируют потратить на приобретение лекарств для льготников свыше 1 млрд рублей. Об этом в ходе послания парламенту КБР заявил глава республики.

"Ежегодно идет увеличение финансирования медорганизаций за счет средств ОМС и республиканского бюджета. Хочу особо отметить, что на льготное обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями в 2024 году направлено 1 млрд 56 млн рублей"

– Казбек Коков

Он заметил, что с 2019 года региональные власти увеличили расходы на таблетки для льготников в 5 раз.

Коков также напомнил, что на сегодняшний день в регионе проживает 77 тыс льготников.