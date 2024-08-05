КОВИД (COVID-19), грипп. Альцгеймер, сахарный диабет. Один ОПАСНЫЙ симптом

В программе "На здоровье" медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

Ковид, грипп, Альцгеймер, Сахарный диабет. Все эти заболевания может объединять один яркий симптом – ПОТЕРЯ ОБОНЯНИЯ. Именно об этой пойдёт речь в сегодняшнем выпуске. Юлия Голонова, врач-оториноларинголог, с которой мы познакомились в одной из предыдущих программ расскажет о том, как восстановить обоняние. Мы узнаем, что такое обонятельный тренинг и как его проводить самостоятельно. Также мы поговорим о дегенеративных заболеваниях, при которых аносмия также может стать манифестирующим симптомом.