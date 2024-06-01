Вестник Кавказа

Бесплатная вакцинация от гриппа стартовала в Грузии

Прививочный пункт от коронавируса
© Фото: Динара Хаирова
В Грузии начали делать бесплатные прививки от гриппа для граждан из группы риска. Всех остальных начнут прививать от гриппа через две с половиной недели.

С сегодняшнего дня в Грузии стартовала бесплатная вакцинация от гриппа. Об этом информирует 18 октября Минздрав страны.

В рамках госпрограммы иммунизации в республике приобрели по рекомендации ВОЗ четырехкомпонентную вакцину нидерландской компании Abbott Biologicals B.V. в количестве 200 тыс доз.

На первом этапе планируется прививать граждан из группы риска. Это лица с гепатитом С, ВИЧ-инфекций/СПИДом, сахарным диабетом, трансплантированными органами и муковисцидозом. Кроме того, прививка уже доступна гражданам старше 60 лет, беременным женщинам, медперсоналу, преподавателям, людям из детских домов и домов престарелых.

Все остальные смогут бесплатно привиться от гриппа с 4 ноября.

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