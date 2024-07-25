Ставропольских медиков поддержат рублем

Ставропольские медики, работающие в отдаленных уголках региона, еще до конца текущего 2024 года почувствуют на себе заботу властей – им выплатят единовременные денежные компенсации.

Власти Ставропольского края поддержат тех медицинских работников, которые уехали работать в отдаленные территории региона по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", сообщил первый заместитель краевого министра здравоохранения Денис Штанев.

"В 2024 году на комплекс мероприятий по управлению кадровыми ресурсами здравоохранения будет направлено более 99,8 млн рублей"

- Денис Штанев

Существенную прибавку к зарплате получат также акушерки и медицинские сестры фельдшерских здравпунктов в тех деревнях и селах края, население которых не превышает 50 тыс человек, передает "Интерфакс".

Всего в крае по двум программам с 2012 года поучаствовали более 1,3 тыс медиков. В этом году краевые единовременные компенсационные выплаты получат еще 72 врача и 15 медсестер, а составят они от 750 тыс до 1,5 млн рублей, уточнили в пресс-службе Минздрава Ставрополья.

Как полагают в краевом Минздраве, это позволит в скором времени максимально укомплектовать учреждения здравоохранения региона медицинскими кадрами.