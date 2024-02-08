На дороги Ставрополья выйдет первый российский электрогрузовик

Специалисты компании "Россети Северный Кавказ" тестируют первый отечественный грузовой автомобиль с электроприводом, созданный на платформе "УАЗ Профи" – вскоре он станет транспортом для мобильных бригад энергетиков.

Компания-поставщик электроэнергии "Россети Северный Кавказ" пополнила свой парк спецтехники новым российским электромобилем EVM PRO, собранным на платформе "УАЗ Профи", сообщили в ее пресс-службе.

"Компания рассматривает возможность широкого использования электротранспорта для перевозки материалов и оборудования, в качестве бригадных машин. Сейчас активно тестируем приобретенный электрогрузомобиль. Выбор отечественного производителя - это, прежде всего, наличие комплектующих и запчастей, а также поддержка завода-изготовителя"

- начальник службы хозобеспечения компании Азамат Растов

Плюсы нового транспорта не только в его экологичности – производители вложили в электрогрузовик около 30 инновационных решений, от бортовой электроники и программного обеспечения до блока аккумуляторов, питающих его электродвигатель, передает "АиФ-Ставрополье".

Параметры грузовика впечатляют: его запас хода составляет до 300 км, а зарядка от сети 380 в мобильного зарядного комплекса занимает минимум времени.

Первый в парке компании электрический грузовик будет эксплуатироваться мобильными бригадами Центральных электрических сетей филиала "Ставропольэнерго", добавили в пресс-службе компании.