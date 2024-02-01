Дороги на горнолыжные курорты Кавказа адаптируют для электромобилей

В скором времени на курорты Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии из Ставрополья без проблем можно будет добраться и владельцам электромобилей – инфраструктуру для их "железных коней" построят инвесторы.

Уже в наступившем 2024 году на дорогах от Ставропольского края до горнолыжных курортов Кабардино-Балкарии (КБР) и Карачаево-Черкесии (КЧР) появятся станции зарядки электромобилей и сопутствующие сервисы, сообщил в интервью региональному телеканалу "Свое ТВ" глава краевого Минпрома Иван Ковалев.

"Мы будем перекрывать [зарядной инфраструктурой для электромобилей] все города курортной зоны Кавказских Минеральных Вод, важные федеральные трассы, дороги до Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. С министрами этих республик мы уже обсудили, чтобы эта инфраструктура дотягивалась до Эльбруса, Домбая и Архыза. Это будет реализовано уже в этом году"

- Иван Ковалев

В регионе уже идет работа по развитию инфраструктуры для электромобилей, она стартовала в ушедшем году, а в июне 2023 года была открыта первая зарядная станция в городе-курорте Железноводске. Сейчас в крае работают уже 12 зарядных станций в Ставрополе, Железноводске, Пятигорске и Георгиевске, передает ТАСС.

"Мы попали во вторую очередь пилотного проекта по зарядным электростанциям, выделены деньги на субсидирование зарядной инфраструктуры. Построим в этом году плюсом к 12 зарядным станциям еще 60 станций. Министерство энергетики Российской Федерации нам выделило порядка 160 млн рублей"

- Иван Ковалев

Строить зарядные станции при господдержке будут инвесторы, уже имеющие опыт такой работы в других регионах России, добавил министр.