Зарядных станций электромобилей в КБР будет больше

Власти Кабардино-Балкарии поставили перед собой задачу обеспечить в регионе полноценную инфраструктуру для обслуживания растущего парка электромобилей.

В наступившем 2024 году в Кабардино-Балкарии (КБР) активизируют строительство новых зарядных станций для электромобилей – в регионе заработает еще 25 таких станций, сообщили в региональном правительстве.

"В текущем году в Кабардино-Балкарии планируют строительство новых зарядных станции для электромобилей. Республика входит в число пилотных регионов России, где будут субсидировать строительство электрозарядных станций. Всего в КБР установят 25 зарядных станций, в настоящее время идет согласование мест размещения"

- правительство КБР

Цель местных властей – создать в регионе полноценную инфраструктуру для обслуживания таких автомобилей, их число постоянно растет, к тому же в таких зарядных станциях заинтересованы автотуристы, которые зачастую тоже передвигаются на электромобилях. Такие станции уже есть в Нальчике и Баксане, однако пока их недостаточно, передает ТАСС.

"Перспектива развития очень велика, так как с каждым годом все больше людей переходят на электромобили. По статистике, три года назад в регионе было всего три таких автомобиля, в этом году их около 340"

- правительство КБР