Зарядить электромобиль в Дагестане станет еще проще

Власти республики заявили об увеличении числа зарядных станций для электромобилей. Только в этом году будет построено еще 34 электрозаправки.

Подзарядить электромобиль в Дагестане станет еще проще – на эти цели были выделены средства из бюджета республики.

Всего в 2024 году планируется создать порядка 34 подстанций, где автовладельцы смогли бы подзарядить своих железных коней.

«В регионе в 2024 году установят 34 быстрые зарядные станции для электромобилей мощностью 150 кВт. <…> На эти цели из федерального бюджета на 2024 год выделены около 94 млн рублей, благодаря заключенному соглашению между правительством Республики Дагестан и Минэнерго России»

– пресс-служба Минэнергетики

Также в ведомстве подчеркнули, что предпринимателям, которые хотели бы открыть зарядные станции для авто будут действовать льготные условия: им могут вернуть до 60% потраченных средств.

Далее в Минэнерго отметили, что рост зарядных станций связан увеличением числа электромобилей. Всего в республике в настоящее время их насчитывается порядка трех сотен.