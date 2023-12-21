В Ставропольском крае выросло число заправок для электромобилей

На Ставрополье за январь почти удвоилось число электрических заправок для автомобилей. За месяц было открыто шесть электрозаправок.

В Ставропольское крае число заправок для электромобилей выросло с 8 до 14.

"В январе этого года уже открыто еще 6 точек заправки электромобилей, что наверняка обрадует как местных владельцев этого вида транспорта, так и транзитных водителей"

– Ставропольэнергосбыт

Новые ЭЗС появились в столице региона, а также в Светлограде и Буденновске. Время зарядки составляет 15-25 минут, станции подходят для зарядки электромобилей европейского, китайского и японского типов. Одновременно на каждой из станций может заряжаться два транспортных средства.

В 2023 году в регионе было установлено восемь ЭЗС. Он есть в таких городах как Георгиевск и Михайловск, а также в курортных локациях - Пятигорске и Железноводске.