Электромобильных зарядных станций в Северной Осетии станет больше

В наступающем 2024 году власти Северной Осетии продолжат практику установок новых зарядных станций для электромобилей, которых на дорогах региона становится все больше.

В Северной Осетии в 2024 году продолжится установка новых станций для зарядки электромобилей, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

"В следующем году запустим в республике еще 9 новых зарядных станций для электромобилей. По всей стране электрокары становятся популярнее с каждым годом, и Осетия не отстает от трендов. Плюсы экомобилей очевидны: они дешевле в обслуживании, компактные и безопасные. А главное - не выбрасывают в окружающую среду вредные и ядовитые выхлопы"

- Сергей Меняйло

Также глава региона отметил, что нужно поощрять тех, кто выбирает экологичный транспорт, и развивать для них инфраструктуру, передает "Интерфакс".

В уходящем 2023 году на трассах в регионе заработали шесть станций быстрой зарядки, сейчас ведется выбор мест для размещения новых станций, добавил Меняйло.