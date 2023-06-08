Где зарядить электромобиль в Кавминводах?

Опубликовано: 14:18, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Евгений Бакулин

Первая электрозаправка создана в КМВ. Она появилась в Железноводске, в жилой зоне. В скором времени заправки для электромобилей откроют и в туристической части курорта.

Электромобили теперь можно зарядить в Кавминводах, в частности, в Железноводске, сообщил мэр города-курорта Евгений Бакулин.

По его словам, элетрозаправка установлена в жилой части города, рядом с парком имени Станислава Говорухина, на парковке, так что владельцы электромобилей могут зарядить их, не мешая другим транспортным средствам.

Градоначальник подчеркнул, что электромобили, будучи чистым видом транспорта, окажут минимальное влияние на экологическое состояние Железноводска, куда приезжают именно поправить здоровье.

На сегодняшний день электроавтомобили становятся популярным видом транспорта и такой транспорт позволит сохранить экологическую чистоту в курорте, куда приезжают укрепить здоровье туристы.

В перспективе электрозаправочные станции появятся и в курортной зоне города - это поможет привлечь туристов, подчеркнул Бакулин.