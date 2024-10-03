Вестник Кавказа

Мы выступаем за мирное урегулирование на Ближнем Востоке – МИД Ирана

Мы выступаем за мирное урегулирование на Ближнем Востоке – МИД Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране рассчитывают на мирное разрешение ситуации на Ближнем Востоке, но также готовы и к возможной эскалации в регионе.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи высказался о необходимости найти мирные пути развития ситуации на Ближнем Востоке. В Тегеране рассчитывают на перемирие между Израилем и ХАМАС. 

"Мы видим серьезный риск масштабной войны. Никто ее не хочет, кроме сионистского режима (​​имеется в виду Израиль - прим. ред.)" 

– Аббас Аракчи

Аракчи также заявил, что Тегеран готов к любому возможному сценарию в регионе, передает Интерфакс. 

"Мы выступаем за мирное урегулирование конфликтов (между Израилем, ХАМАС и "Хезболлой"). Но при этом мы готовы и на случай реализации других сценариев" 

– Аббас Аракчи 

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